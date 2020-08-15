В Одесской области мужчина избил и приковал цепью к батарее 10-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Одесской области пьяный сожитель женщины издевался над ее 10-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Болградского отделения полиции в Одесской области, передает УНН.
“50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы и привязал его за ногу цепью к батарее. О таком методе воспитания ребенка в правоохранительные органы заявила бабушка мальчика, которой пожаловалась внучка — старшая на пять лет сестра подростка”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мать, неоднократно привлекавшаяся к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, заявила, что не видела, чтобы сожитель оскорблял ее детей.
“В ходе досудебного расследования из дома семьи полицейские изъяли цепь, которой правонарушитель „воспитывал“ мальчика, и другие вещественные доказательства его противоправных действий. Сейчас мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение ) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Ему грозит до пяти лет лишения свободы”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве бабушка оставила двух детей возле магазина и не вернулась за ними.