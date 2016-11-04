На Одещині чоловік через ревнощі вбив співмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив співмешканку під час спільного вживання спиртних напоїв. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
До правоохоронців надійшло телефонне повідомлення, що в селі Старокозаче на території одного з домоволодінь у вигрібній ямі виявлено труп жінки.
Правоохоронці встановили, що співмешканці спільно вживали спиртні напої. Чоловік приревнував жінку до її колишнього коханого і кілька разів вдарив ножем у живіт. Згідно до результатів розтину причиною смерті стало проникаюче ножове поранення черева. Правоохоронці затримали вбивцю, ним виявився 32-річний співмешканець загиблої.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно санкції даної статті чоловікові загрожує покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.