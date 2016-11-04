В Одесской области мужчина из ревности убил сожительницу

В милицию поступило телефонное сообщение, что в селе Староказачье на территории одного из домовладений в выгребной яме обнаружен труп женщины.

Правоохранители установили, что сожители совместно употребляли спиртные напитки. Мужчина приревновал женщину к ее бывшему возлюбленному и несколько раз ударил ножом в живот. Согласно результатам вскрытия причиной смерти стало проникающее ножевое ранение живота. Правоохранители задержали убийцу, им оказался 32-летний сожитель погибшей.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции данной статьи мужчине грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.