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В Одесской области мужчина из ревности убил сожительницу

В Одесской области мужчина из ревности убил сожительницу

Киев • УНН

 • 7290 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который убил сожительницу во время совместного употребления спиртных напитков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В милицию поступило телефонное сообщение, что в селе Староказачье на территории одного из домовладений в выгребной яме обнаружен труп женщины.

Правоохранители установили, что сожители совместно употребляли спиртные напитки. Мужчина приревновал женщину к ее бывшему возлюбленному и несколько раз ударил ножом в живот. Согласно результатам вскрытия причиной смерти стало проникающее ножевое ранение живота. Правоохранители задержали убийцу, им оказался 32-летний сожитель погибшей.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции данной статьи мужчине грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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