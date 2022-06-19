На Одещині через пожежу знищено майже п’ять тонн врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В селі Білка Іванівської територіальної громади Одеської області сталася пожежа, знищено 4,5 тонни врожаю. Про це інформує УНН з посиланням на ДСНС.
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Як зазначається, 18 червня, о 02:30, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Білка, Іванівської територіальної громади, по вулиці Тригубова, виникла пожежа. По прибуттю на місце події рятувальниками було встановлено загоряння дерев'яної споруди.
О 05:24 пожежу було ліквідовано на загальній площі 50 м.кв.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено дерев’яну надвірну споруду та сіно в тюках, орієнтовно 150 шт, вагою 4,5 тонн, врожаю 2022 року. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.
Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 6 вогнеборців.
Нагадаємо
У Харкові увечері 17 червня внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку.