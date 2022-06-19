В Одесской области из-за пожара уничтожено почти пять тонн урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В селе Белка Ивановской территориальной общины Одесской области произошел пожар, уничтожено 4,5 тонны урожая. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как отмечается, 18 июня, в 02:30, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Белка, Ивановской территориальной громаде, по улице Тригубова, возник пожар. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено возгорание деревянного сооружения.
В 05:24 пожар был ликвидирован на общей площади 50 м.кв.
В результате пожара огнем было уничтожено деревянное дворовое сооружение и сено в тюках, ориентировочно 150 шт, весом 4,5 тонн, урожая 2022 года. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 6 пожарных.
Напомним
В Харькове вечером 17 июня в результате вражеского обстрела произошел пожар в жилом 16-этажном доме.