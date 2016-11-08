На Оболоні у Києві чоловіки продавали бойові гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіків, які на Оболоні у Києві намагалися продати бойові гранати. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби реалізації бойових гранат на Оболонському проспекті. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у правопорушників три гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та чотири запали до них та предмет, схожий на ніж.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі правопорушники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, 26-річного та 27-річного чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявилися уродженці Полтавської та Луганської областей. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.