На Оболони в Киеве мужчины продавали боевые гранаты

Правоохранители задержали злоумышленников при попытке реализации боевых гранат на Оболонском проспекте. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у правонарушителей три гранаты РГД-5, одна граната Ф-1 и четыре запалы к ним и предмет, похожий на нож.

По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правонарушители находятся в изоляторе временного содержания, 26-летнего и 27-летнего мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленниками оказались уроженцы Полтавской и Луганской областей. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.