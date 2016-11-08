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15 марта, 19:03 • 112627 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159301 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133504 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126341 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110367 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104252 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100615 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На Оболони в Киеве мужчины продавали боевые гранаты

На Оболони в Киеве мужчины продавали боевые гранаты

Киев • УНН

 • 8111 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчин, которые на Оболони в Киеве пытались продать боевые гранаты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители задержали злоумышленников при попытке реализации боевых гранат на Оболонском проспекте. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у правонарушителей три гранаты РГД-5, одна граната Ф-1 и четыре запалы к ним и предмет, похожий на нож.

По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правонарушители находятся в изоляторе временного содержания, 26-летнего и 27-летнего мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленниками оказались уроженцы Полтавской и Луганской областей. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

 

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