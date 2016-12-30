На низці вулиць у Києві встановили нові світлофори

Так, нещодавно світлофори запрацювали на заїзді з проспекту Степана Бандери на вулицю Богатирську, на перехресті вулиць Наумова та Підлісної, введено регулювання світлофором у режимі виклику на пішохідному переході на вулиці Данила Щербаківського, 60.

Увімкнений у постійному режимі й світлофор на примиканні бульвару Ромена Ролана до вулиці Жмеринської, також працює світлофор на примиканні вулиці Леонтовича до вулиці Богдана Хмельницького — це має полегшити ситуацію із заторами у цій центральній частині міста.

“У 2015 році у Києві збудували лише 6 світлофорів, цього року запрацювало вже 7, іще 4 світлофори працюють у тестовому режимі (тривають пуско-налагоджувальні роботи), ще 7-8 буде запущено в січні. Світлофорне регулювання — це підвищення безпеки руху, кожен регульований перехід — це врятоване людське життя. У 2017 році вже побачимо результат зі зниження аварійності та травматизму”, — запевнив директор КП “Київдорсервіс” Віктор Черній.

Також у грудні облаштовано два нових пішохідних переходи зі світлофорним регулюванням на Бессарабській площі — в місцях, популярних для переходу проїжджої частини. Це дозволило не лише підвищити безпеку руху транспорту та пішоходів, але й поліпшити доступ до Бессарабського ринку — як з Хрещатику, так і з вулиці Басейної.