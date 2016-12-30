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На ряде улиц в Киеве установили новые светофоры

На ряде улиц в Киеве установили новые светофоры

Киев • УНН

 • 8356 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве на ряде улиц установили новые светофоры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, недавно светофоры заработали на заезде с проспекта Степана Бандеры на улице Богатырской, на перекрестке улиц Наумова и Подлесная, введено регулирование светофором в режиме вызова на пешеходном переходе на улице Данилы Щербакивского, 60.

Включен в постоянном режиме и светофор на примыкании бульвара Ромена Ролана до улицы Жмеринской, также работает светофор на примыкании улицы Леонтовича до улицы Богдана Хмельницкого - это должно облегчить ситуацию с пробками в этой центральной части города.

"В 2015 году в Киеве построили всего 6 светофоров, в этом году заработало уже 7, еще 4 светофоры работают в тестовом режиме (продолжаются пуско-наладочные работы), еще 7-8 будет запущены в январе. Светофорное регулирования - это повышение безопасности движения, каждый регулируемый переход - это спасенная человеческая жизнь. В 2017 году уже увидим результат по снижению аварийности и травматизма ", - заверил директор КП" Киевдорсервис "Виктор Черний.

Также в декабре обустроены два новых пешеходных перехода со светофорным регулированием на Бессарабской площади - в местах, популярных для перехода проезжей части. Это позволило не только повысить безопасность движения транспорта и пешеходов, но и улучшить доступ к Бессарабскому рынку - как с Крещатика, так и с улицы Бассейной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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