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На Нікопольщині заборонили їздити, відпочивати та фотографувати Каховське водосховище

Київ • УНН

 • 1575255 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У Нікополі і районі новим розпорядженням РВА відучора заборонено вихід, виїзд та будь-яка неузгоджена з владою діяльність на береговій лінії Каховського водосховища в тому числі риболовля та прогулянки, передає УНН з посиланням на начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенко.

На Нікопольщині заборонили їздити, відпочивати та фотографувати Каховське водосховище

Деталі

За розпорядженням начальника РВА жителям Нікопольщини від 14 червня зокрема заборонено:

  • пересування та перебування на береговій лінії та вивільненій від води території (акваторії) Каховського водосховища;
  • рибальство, плавання, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів, пересування та будь-якої іншої діяльності осіб вздовж берегової смуги Каховського водосховища в межах ділянки місцевості від крайньої межі угідь (всіх форм власності) до урізу води, без погодження Нікопольської районної військової адміністрації;
  • пересування, без погодження з Нікопольською районною військовою адміністрацією, осіб по автодорогах та вулицях населених пунктів, які пролягають вздовж берегової лінії, за винятком спеціалізованого, комунального транспорту та громадян, які проживають згідно реєстрації, на цих вулицях;
  • рух громадського транспорту по автомобільній дорозі Т0435, на ділянці яка прилягає до берегової лінії Каховського водосховища;
  • здійснення фото- або відеофіксації берегової смуги Каховського водосховища в межах ділянки місцевості від крайньої межі угідь (всіх форм власності) до узрізу води.

"Прошу вас уважно та з розумінням поставитись до нових вимог. Вони необхідні для нашої з вами безпеки. Наголошую на необхідності постійно мати при собі паспорт громадянина України. Порушники будуть затримуватись військовими та поліцією", - прокоментував документ Євтушенко.

Доповнення

Наразі в місті та районі через підрив Каховської ГЕС і, як наслідок, падіння рівня води у Каховському водосховищі,  зупинились два водоканали. Місцева влада закликала до режиму жорсткої економії води, та організовує її постачання у бутилях та цистернах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як зараз виглядає узбережжя Каховського водосховища: показали відео

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