На Никопольщине запретили ездить, отдыхать и фотографировать Каховское водохранилище

Детали

По распоряжению начальника РВА жителям Никопольщины от 14 июня в частности запрещено:



передвижение и пребывание на береговой линии и освобожденной от воды территории (акватории) Каховского водохранилища;



рыболовство, плавание, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств, передвижение и любой другой деятельности лиц вдоль береговой полосы Каховского водохранилища в пределах участка местности от крайней границы угодий (всех форм собственности) до уреза воды, без согласования Никопольской районной военной администрации;



передвижение, без согласования с Никопольской районной военной администрацией, лиц по автодорогам и улицам населенных пунктов, которые пролегают вдоль береговой линии, за исключением специализированного, коммунального транспорта и граждан, проживающих согласно регистрации, на этих улицах;



движение общественного транспорта по автомобильной дороге Т0435, на участке прилегающем к береговой линии Каховского водохранилища;



осуществление фото- или видеофиксации береговой полосы Каховского водохранилища в пределах участка местности от крайней границы угодий (всех форм собственности) до уреза воды.



"Прошу вас внимательно и с пониманием отнестись к новым требованиям. Они необходимы для нашей с вами безопасности. Подчеркиваю необходимость постоянно иметь при себе паспорт гражданина Украины. Нарушители будут задерживаться военными и полицией", - прокомментировал документ Евтушенко.

Дополнение

Сейчас в городе и районе из-за подрыва Каховской ГЭС и, как следствие, падения уровня воды в Каховском водохранилище, остановились два водоканала. Местные власти призвали к режиму жесткой экономии воды, и организовывают ее поставки в бутылях и цистернах.

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