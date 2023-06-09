Як зараз виглядає узбережжя Каховського водосховища: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ.9 червня.УНН. На узбережжі Каховського водосховища на Нікопольщині, на берегу навпроти Запорізької АЕС, вода відійшла на більше ніж 50 метрів. Відео опублікували Новини Приазов'я, повідомляє УНН.
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“Це берег напроти Запорізької АЕС, узбережжя Каховського водосховища у Нікопольському районі. Вода впала до чотирьох метрів, відійшла на 50-60 метрів” - написали місцеві ЗМІ та опублікували відео того, як зараз виглядає узбережжя.
Доповення
Каховське водосховище після підриву дамби продовжує міліти, загалом спад води вже сягнув 4,7 метра і на ранок 9 червня в районі Нікополя рівень води сягав позначки в 11,74 м.
Укргідроенерго продовжує максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Там пояснили, що це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.