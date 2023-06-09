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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Как сейчас выглядит побережье Каховского водохранилища: показали видео

Киев • УНН

 • 1830937 просмотра

КИЕВ.9 июня.УНН. На побережье Каховского водохранилища на Никопольщине, на берегу напротив Запорожской АЭС, вода отошла на более чем 50 метров. Видео опубликовали Новости Приазовья, сообщает УНН.

Как сейчас выглядит побережье Каховского водохранилища: показали видео

Цитата

“Это берег напротив Запорожской АЭС, побережье Каховского водохранилища в Никопольском районе. Вода упала до четырех метров, отошла на 50-60 метров” - написали местные СМИ и опубликовали видео того, как сейчас выглядит побережье.

Дополнения

Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает мелеть, в целом спад воды уже достиг 4,7 метра и на утро 9 июня в районе Никополя уровень воды достигал отметки в 11,74 м.

Укргидроэнерго продолжает максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Там объяснили, что это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания сработки Каховского водохранилища.

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