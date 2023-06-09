Как сейчас выглядит побережье Каховского водохранилища: показали видео

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“Это берег напротив Запорожской АЭС, побережье Каховского водохранилища в Никопольском районе. Вода упала до четырех метров, отошла на 50-60 метров” - написали местные СМИ и опубликовали видео того, как сейчас выглядит побережье.

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Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает мелеть, в целом спад воды уже достиг 4,7 метра и на утро 9 июня в районе Никополя уровень воды достигал отметки в 11,74 м.

Укргидроэнерго продолжает максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Там объяснили, что это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания сработки Каховского водохранилища.