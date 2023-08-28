На наступному засіданні РНБО розглянуть звіт щодо інспектування ВЛК - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував, що на наступному засіданні РНБО розглянуть звіт щодо інспектування ВЛК. Про це він повідомив після засідання Ставки, передає УНН.
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"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", - повідомив Зеленський.
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Говорили про наступальні дії та забезпечення фронту, а також про захист енергетичної інфраструктури та підготовку до зими.
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