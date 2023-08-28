На наступному засіданні РНБО розглянуть звіт щодо інспектування ВЛК - Зеленський

Цитата

"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", - повідомив Зеленський.



Додамо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Говорили про наступальні дії та забезпечення фронту, а також про захист енергетичної інфраструктури та підготовку до зими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК