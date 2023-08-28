На следующем заседании СНБО рассмотрят отчет по инспектированию ВВК - Зеленский

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"Отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий. Рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны", - сообщил Зеленский.



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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Говорили о наступательных действиях и обеспечении фронта, а также о защите энергетической инфраструктуры и подготовке к зиме.

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