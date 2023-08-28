Зеленський зібрав Ставку: говорили про наступ та захист енергетичної інфраструктури

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"Ставка. Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського.

Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", - повідомив Зеленський.

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За словами Президента, звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій "розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони".

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