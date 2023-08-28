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Зеленский собрал Ставку: говорили о наступлении и защите энергетической инфраструктуры

Зеленский собрал Ставку: говорили о наступлении и защите энергетической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 506907 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Говорили о наступательных действиях и обеспечении фронта, а также о защите энергетической инфраструктуры и подготовке к зиме, передает УНН.

Цитата

"Ставка. Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского.

Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - сообщил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий "рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны".

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