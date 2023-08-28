Зеленский собрал Ставку: говорили о наступлении и защите энергетической инфраструктуры

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"Ставка. Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского.

Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - сообщил Зеленский.

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По словам Президента, отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий "рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны".

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