Зеленский собрал Ставку: говорили о наступлении и защите энергетической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Говорили о наступательных действиях и обеспечении фронта, а также о защите энергетической инфраструктуры и подготовке к зиме, передает УНН.
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"Ставка. Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского.
Реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - сообщил Зеленский.
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По словам Президента, отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий "рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны".
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