На наступній зустрічі у Мінську обговорять звільнення заручників

"Тристороння контактна група прийняла рішення про те, щоб на наступній зустрічі в Мінську заслухати Віктора Медведчука і представників ОРДЛО про хід звільнення незаконно утримуваних осіб", - повідомила Д.Оліфер.

Крім того, зазначила вона, у політичній підгрупі триває обговорення модальностей виборів в ОРДЛО, а в економічній підгрупі Україна поставила ряд принципових питань.