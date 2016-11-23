На наступній зустрічі у Мінську обговорять звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На наступній зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську обговорять питання щодо звільнення заручників. Про це написала у своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у Тимчасовій контактній групі Дарка Оліфер за підсумками зустрічі контактної групи, передає УНН.
"Тристороння контактна група прийняла рішення про те, щоб на наступній зустрічі в Мінську заслухати Віктора Медведчука і представників ОРДЛО про хід звільнення незаконно утримуваних осіб", - повідомила Д.Оліфер.
Крім того, зазначила вона, у політичній підгрупі триває обговорення модальностей виборів в ОРДЛО, а в економічній підгрупі Україна поставила ряд принципових питань.