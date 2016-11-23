На следующей встрече в Минске обсудят освобождение заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят вопросы по освобождению заложников. Об этом написала на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер по итогам встречи контактной группы, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа приняла решение о том, чтобы на следующей встрече в Минске заслушать Виктора Медведчука и представителей ОРДЛО о ходе освобождения незаконно удерживаемых лиц", - сообщила Д.Олифер.
Кроме того, отметила она, в политической подгруппе идет обсуждение модальностей выборов в ОРДЛО, а в экономической подгруппе Украина поставила ряд принципиальных вопросов.