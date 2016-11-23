На следующей встрече в Минске обсудят освобождение заложников

"Трехсторонняя контактная группа приняла решение о том, чтобы на следующей встрече в Минске заслушать Виктора Медведчука и представителей ОРДЛО о ходе освобождения незаконно удерживаемых лиц", - сообщила Д.Олифер.

Кроме того, отметила она, в политической подгруппе идет обсуждение модальностей выборов в ОРДЛО, а в экономической подгруппе Украина поставила ряд принципиальных вопросов.