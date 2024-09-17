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На Миколаївщині знищено сім дронів-камікадзе "Шахед"

На Миколаївщині знищено сім дронів-камікадзе "Шахед"

Київ • УНН

 • 21301 перегляди

Сили ППО Миколаївської області збили 7 безпілотників типу "Shahed 131/136" за минулу добу. Вночі ворог обстріляв акваторію Очаківської громади, постраждалих немає.

Станом на 07:00 ранку 17 вересня, в Миколаївській області за минулу добу силами та засобами протиповітряної оборони було знищено сім безпілотників типу "Shahed 131/136". Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що уночі 17 вересня, о 02:37, ворожі мінометні обстріли зачепили акваторію Очаківської громади.

За інформацією районних військових адміністрацій, постраждалих немає. Ситуація залишається під контролем, служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

На Миколаївщині відбито атаки дронів, пошкоджено підприємство15.09.24, 07:44 • 49779 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаТехнології

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