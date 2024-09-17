Киев • УНН
Силы ПВО Николаевской области сбили 7 беспилотников типа «Shahed 131/136» за минувшие сутки. Ночью враг обстрелял акваторию Очаковской громады, пострадавших нет.
По состоянию на 07:00 утра 17 сентября, в Николаевской области за минувшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено семь беспилотников типа «Shahed 131/136». Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 17 сентября, в 02:37, вражеские минометные обстрелы задели акваторию Очаковской общины.
По информации районных военных администраций, пострадавших нет. Ситуация остается под контролем, службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
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