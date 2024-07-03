На Миколаївщині росіяни атакували дронами-камікадзе дві громади

У понеділок, 2 липня, о 15:00 та 19:45 російська армія атакувала дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджено дві автівки. Один з автомобілів згорів повністю та виникло займання поля з пшеницею. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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Також о 18:09 та 18:15 ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала акваторія Куцурубської громади.

Внаслідок обстрілів на Миколаївщині сталися пожежі, був пошкоджений газопровід