На Миколаївщині росіяни атакували дронами-камікадзе дві громади
Київ • УНН
Російські війська атакували дві громади в Миколаївській області за допомогою безпілотників-камікадзе, пошкодивши автомобілі та підпаливши пшеничне поле, але про жертви не повідомлялося.
У понеділок, 2 липня, о 15:00 та 19:45 російська армія атакувала дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджено дві автівки. Один з автомобілів згорів повністю та виникло займання поля з пшеницею. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Також о 18:09 та 18:15 ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала акваторія Куцурубської громади.
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