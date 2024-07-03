На Николаевщине россияне атаковали дронами-камикадзе две общины

В понедельник, 2 июля, в 15:00 и 19:45 российская армия атаковала дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину на Николаевщине. В результате чего повреждены две машины. Один из автомобилей сгорел полностью и возникло возгорание поля с пшеницей. Пожар оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Также в 18:09 и 18:15 ударам дронами-камикадзе типа FPV подверглась акватория Куцурубской общины.

В результате обстрелов на Николаевщине произошли пожары, был поврежден газопровод