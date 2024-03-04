На Миколаївщині поліцейські розшукали чоловіка, який викрав 8-річну дівчинку
Київ • УНН
У Миколаївській області поліція затримала 50-річного чоловіка, який викрав 8-річну дівчинку і відвів її до землянки, з травмованою дитиною зараз працюють психологи.
На Миколаївщині поліція затримала зловмисника, який викрав 8-річну дівчинку і відвів її у землянку. З дитиною працюють психологи, а її викрадачу оголосили підозру про Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Про це повідомили у Нацполіції, передає УНН.
Дитину поліцейські одразу забрали та відвезли до медичного закладу. Кривдника ж доставили до поліції. … З дівчинкою працюють психологи.
Деталі
Викрадачем дитини виявився 50-річний чоловік. Колишній співмешканець бабусі викраденої дівчинки.
Судячи з показів самого чоловіка, він безперешкодно зайшов у двір будинку, де мешкала дитина, схопив її та втік. А щоб мала не кричала й не здіймала галасу, налякав її вовками.
За даними поліцейських раптове зникнення дитини її рідні помітили близько восьмої вечора. Вони також висловили правоохоронцям свої підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сімʼєю.
Щойно правоохоронці отримали повідомлення про зникнення дівчинки, вони одразу ж розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію та створили оперативний штаб.
До пошуку зниклої та її викрадача був залучений особовий склад місцевого відділення поліції, районного відділку, найближчих відділень, оперативники, слідчі слідчого управління, ювенали та фахівці кримінального аналізу обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села.
Правоохоронці оглянули усі будинки й приміщення у самому селищі, та околиці у радіусі п'яти кілометрів. Також оглянули колодязі, лісосмуги, пустирі та поля. До пошуків дитини навіть залучили аеророзвідку.
У результаті активних пошуків за межами села поліцейські разом із місцевими знайшли замасковану схованку під землею. Саме в цій землянці й переховувався зловмисник разом із викраденою дівчинкою.
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Чоловіка-викрадача дитини затримали й оголосили підозру. Йому "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.
Слідчі також звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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