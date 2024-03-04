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На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку

На Николаевщине полицейские разыскали мужчину, который похитил 8-летнюю девочку

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:45  •  10687 просмотра

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В Николаевской области полиция задержала 50-летнего мужчину, который похитил 8-летнюю девочку и отвел ее в землянку, с травмированным ребенком сейчас работают психологи.

На Николаевщине полиция задержала злоумышленника, который похитил 8-летнюю девочку и отвел ее в землянку. С ребенком работают психологи, а ее похитителю объявили подозрение о Незаконном лишении свободы или похищении человека. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.

Ребенка полицейские сразу забрали и отвезли в медицинское учреждение. Обидчика же доставили в полицию. ... С девочкой работают психологи.

- сообщили в Национальной полиции Украины.

Детали

Похитителем ребенка оказался 50-летний мужчина. Бывший сожитель бабушки похищенной девочки.

Судя по показаниям самого мужчины, он беспрепятственно зашел во двор дома, где жил ребенок, схватил его и убежал. А чтобы ребенок не кричал и не поднимал шума, напугал его волками.

По данным полицейских внезапное исчезновение ребенка его родные заметили около восьми вечера. Они также высказали правоохранителям свои подозрения, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки, который долгое время жил вместе с семьей.

Как только правоохранители получили сообщение об исчезновении девочки, они сразу же развернули масштабную розыскную полицейскую операцию и создали оперативный штаб.

К поиску пропавшей и ее похитителя был привлечен личный состав местного отделения полиции, районного отделения, ближайших отделений, оперативники, следователи следственного управления, ювеналы и специалисты криминального анализа областного управления полиции, кинологи, военные и жители села.

- отметили в Нацполиции.

Правоохранители осмотрели все дома и помещения в самом поселке, и окрестности в радиусе пяти  километров. Также осмотрели колодцы, лесополосы, пустыри и поля.  К поискам ребенка даже привлекли аэроразведку.

В результате активных поисков за пределами села полицейские вместе с местными нашли замаскированный тайник под землей. Именно в этой землянке и скрывался злоумышленник вместе с похищенной девочкой.

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Следователи также обратились в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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