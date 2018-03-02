На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

КИЇВ. 2 березня. УНН. У 2019 році Nokia та опе­ратор мобіль­но­го зв’яз­ку Vodafone роз­горнуть на Місяці ме­режу 4G задля міся­цеходів, які зав­дя­ки ць­ому змо­жуть над­си­лати на Зем­лю HD-відео та якісні фо­то. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Engadget.