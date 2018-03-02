На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У 2019 році Nokia та оператор мобільного зв’язку Vodafone розгорнуть на Місяці мережу 4G задля місяцеходів, які завдяки цьому зможуть надсилати на Землю HD-відео та якісні фото. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Engadget.
Про плани відправити на Місяць пару роверів Lunar Quattro, сконструйованих спільно з Audi, приватна німецька компанія PTScientists повідомила ще в 2016 році.
Передбачається, що вони сядуть на те місце, де при останньому пілотованому польоті на супутник Землі в 1972 році сідав космічний корабель “Аполлон 17”. Це буде перша в історії приватна місія на Місяць, її старт запланований на 2019 рік.
Мережа буде створена на базі малогабаритного портативного обладнання для швидкого розгортання 4G, яке вміщується в рюкзаку і важить менш ніж п’ять кілограмів – технології Nokia Ultra Compact Network на основі малої соти.
Якщо експеримент вийде вдалим, то місяцеходи будуть відправляти власні дані модулю Autonomous Landing and Navigation Module, який потім передаватиме їх в центр управління місією в Берліні. Завдяки новому стандарту зв’язку ровери отримають можливість надсилати на Землю HD-відео, якісні знімки та великі об’єми результатів наукових експериментів.
Місяцеходи отримуватимуть від сонячних батарей приблизно 90 ватів енергії – одна половина цього обсягу знадобиться для того, щоб привести апарати в рух, а інша буде використовуватися саме для зв’язку з Землею.
Також варто зазначити, що для запуску місяцеходів буде використана ракета SpaceX Falcon 9, проте для скорочення витрат PTScientists розділить навантаження з іншими компаніями.
Як повідомляв УНН, кліматологи провели аналіз температури повітря у другій половині XXI століття на території Європи.