На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 162720 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 161823 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 293968 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 207322 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 307836 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 207500 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234964 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253427 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246163 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136124 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
74 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах
Ексклюзив

26 березня, 11:23 • 41700 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 82051 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 93771 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

15:52 • 49552 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127263 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127259 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 162712 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 293963 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 307834 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 275185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 93771 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 82051 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 122406 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 139738 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145139 перегляди
Актуальне
На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

На Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G

Київ • УНН

 • 12656 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У 2019 році Nokia та опе­ратор мобіль­но­го зв’яз­ку Vodafone роз­горнуть на Місяці ме­режу 4G задля міся­цеходів, які зав­дя­ки ць­ому змо­жуть над­си­лати на Зем­лю HD-відео та якісні фо­то. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Engadget.

Про пла­ни відпра­вити на Місяць па­ру ро­верів Lunar Quattro, сконс­труй­ова­них спіль­но з Audi, при­ват­на німець­ка ком­панія PTScientists повідо­мила ще в 2016 році.

Пе­ред­ба­чаєть­ся, що во­ни ся­дуть на те місце, де при ос­таннь­ому піло­това­ному поль­оті на су­пут­ник Землі в 1972 році сідав космічний ко­рабель “Апол­лон 17”. Це бу­де пер­ша в історії при­ват­на місія на Місяць, її старт зап­ла­нова­ний на 2019 рік.

Ме­режа бу­де ство­рена на базі ма­лога­барит­но­го пор­та­тив­но­го об­ладнан­ня для швид­ко­го роз­гортан­ня 4G, яке вміщуєть­ся в рюк­за­ку і ва­жить менш ніж п’ять кілог­рамів – тех­но­логії Nokia Ultra Compact Network на ос­нові ма­лої со­ти.

Якщо експеримент вийде вдалим, то міся­цехо­ди бу­дуть відправ­ля­ти власні дані мо­дулю Autonomous Landing and Navigation Module, який потім пе­реда­вати­ме їх в центр уп­равління місією в Берліні. Зав­дя­ки но­вому стан­дарту зв’яз­ку ро­вери от­ри­ма­ють мож­ливість над­си­лати на Зем­лю HD-відео, якісні знімки та ве­ликі об’єми ре­зуль­татів на­уко­вих ек­спе­риментів.

Міся­цехо­ди от­ри­мува­тимуть від со­няч­них ба­тарей приб­лизно 90 ватів енергії – од­на по­лови­на ць­ого об­ся­гу зна­добить­ся для то­го, щоб при­вес­ти апа­рати в рух, а інша бу­де ви­корис­то­вува­тися са­ме для зв’яз­ку з Зем­лею.

Також варто зазначити, що для за­пус­ку міся­цеходів бу­де ви­корис­та­на ра­кета SpaceX Falcon 9, про­те для ско­рочен­ня вит­рат PTScientists розділить на­ван­та­жен­ня з інши­ми ком­паніями.

Як повідомляв УНН, кліматологи провели аналіз температури повітря у другій половині XXI століття на території Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,270.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$2,010.81