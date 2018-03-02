На Луне в следующем году развернут сеть 4G

КИЕВ. 2 марта. УНН. В 2019 году Nokia и оператор мобильной связи Vodafone развернут на Луне сеть 4G для луноходов, которые благодаря этому смогут отправлять на Землю HD-видео и качественные фото. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Engadget.