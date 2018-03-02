На Луне в следующем году развернут сеть 4G
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В 2019 году Nokia и оператор мобильной связи Vodafone развернут на Луне сеть 4G для луноходов, которые благодаря этому смогут отправлять на Землю HD-видео и качественные фото. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Engadget.
О планах отправить на Луну пару велосипедов Lunar Quattro, сконструированных совместно с Audi, частная немецкая компания PTScientists сообщила еще в 2016 году.
Предполагается, что они сядут на место, где при последнем пилотируемом полете на спутник Земли в 1972 году садился космический корабль "Аполлон 17". Это будет первая в истории частная миссия на Луну, ее старт запланирован на 2019 год.
Сеть будет создана на базе компактного портативного оборудования для быстрого развертывания 4G, которое помещается в рюкзаке и весит менее пяти килограммов - технологии Nokia Ultra Compact Network на основе малой соты.
Если эксперимент получится удачным, то луноходы будут отправлять собственные данные модулю Autonomous Landing and Navigation Module, который затем будет передавать их в центр управления миссией в Берлине. Благодаря новому стандарту связи роверы получат возможность отправлять на Землю HD-видео, качественные снимки и большие объемы результатов научных экспериментов.
Луноходы будут получать от солнечных батарей примерно 90 ватт энергии - одна половина этого объема понадобится для того, чтобы привести аппараты в движение, а другая будет использоваться именно для связи с Землей.
Также стоит отметить, что для запуска луноходов будет использована ракета SpaceX Falcon 9, однако для сокращения расходов PTScientists разделит нагрузку с другими компаниями.
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