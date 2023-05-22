Передавав локації ЗСУ: На Миколаївщині СБУ затримала чоловіка, який коригував удари окупантів "Шахедами" та фосфорними бомбами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Миколаївській області контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента, який коригував удари російських окупантів "Шахедами" та фосфорними снарядами по локаціях українських Сил оборони. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.
За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників", - йдеться у повідомленні.
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В СБУ повідомили, що чоловік також "намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва".
Також зловмисник передавав окупантам дані про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів "Shahed".
Отримані розвіддані російські окупанти використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед це було місто Очаків.
За даними слідства, затриманим є місцевий житель, "якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці". Злочинець передавав розвідувальну інформацію російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень.
"Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.
Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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