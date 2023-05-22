Передавал локации ВСУ: На Николаевщине СБУ задержала мужчину, который корректировал удары оккупантов "Шахедами" и фосфорными бомбами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который корректировал удары российских оккупантов "Шахедами" и фосфорными снарядами по локациям украинских Сил обороны. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаевской области еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации Сил обороны.
По указанию агрессора фигурант объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников", - говорится в сообщении.
Детали
В СБУ сообщили, что мужчина также "пытался обнаружить склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства".
Также злоумышленник передавал оккупантам данные о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов "Shahed".
Полученные разведданные российские оккупанты использовали для подготовки новых и проведения повторных ударов по региону, прежде всего это был город Очаков.
По данным следствия, задержанным является местный житель, "которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству". Преступник передавал разведывательную информацию российской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений.
"Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотел установить памятники кадырову’: СБУ разоблачила еще 12 интернет-агитаторов рф