На Миколаївщині розпочались навчання на випадок радіаційної загрози та ракетних ударів

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“Протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту”, — написав він у Telegram.

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Під час тренувань відпрацюють заходи з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

Очільник ОВА зазначив, що можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району Миколаївщини.

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