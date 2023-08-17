Миколаївщина: ворог атакував акваторію Очаківської громади з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Протягом середи окупанти завдали ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади Миколаївщини. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
Унаслідок обстрілів, які ворог завдав учора, 16 серпня, о 16:04, 16:43, 17:55 та 18:38 по акваторії Очаківської громади, постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам.
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