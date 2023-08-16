Психлікарня на Миколаївщині заробляла на ухилянтах понад 100 тисяч доларів на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я викрито масштабну корупційну схему. Там співробітники підроблювали медичні довідки про непридатність до військової служби, вимагавши за це 1,5 тисячі доларів, повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Директор Миколаївського обласного центру психічного здоров’я, підлеглі лікарі та правоохоронець організували схему з торгівлі липовими медичними довідками про непридатність до військової служби.
Довідки коштували 1500 доларів кожна і були виписані на основі вигаданих психічних захворювань. Правоохоронець шукав клієнтів для центру, а потім забирав довідки та передав їх директору.
Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів.
ДБР затримало правоохоронця на гарячому, коли він отримував гроші за довідки.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.
Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оформлювали групи інвалідності на рідних ухилянтів: викрито посадовця ДСНС та його спільника