На Миколаївщині депутат обласної ради погрожував зброєю поліцейським

КИЇВ. 2 січня. УНН. На Миколаївщині депутат обласної ради порушив правила дорожнього руху, після чого його зупинили патрульні. Він почав погрожувати поліцейським пістолетом. Наразі йому оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.