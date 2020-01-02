На Миколаївщині депутат обласної ради погрожував зброєю поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Миколаївщині депутат обласної ради порушив правила дорожнього руху, після чого його зупинили патрульні. Він почав погрожувати поліцейським пістолетом. Наразі йому оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
Так, 24 грудня близько 01:25 автомобіль Toyota зупинив екіпаж патрульних поліцейських у Березанському районі. Водій порушив Правила дорожнього руху, здійснивши обгін патрульного автомобіля, перетнувши суцільну смугу.
Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи у салоні, дістав пістолет, перевів його у бойову готовність, та повідомив, що має намір застосувати зброю, аргументуючи тим, що він невпевнений, що з ним спілкується співробітник поліції. На вимогу поліцейського сховати зброю та надати документи, керманич різко розпочав рух, намагаючись втекти.
"Поліцейські кинулись наздоганяти водія, випередили його автомобіль та заблокували. Виявилось, що за кермом перебуває депутат Миколаївської обласної ради. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - сказано у повідомленні.
На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та ч. 2 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.
За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
"Сьогодні, 2 січня, за підписом в. о. прокурора Миколаївської області депутату оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом судом йому буде обрана міра запобіжного заходу", - додається у повідомленні.
За непідтвердженою інформацією, за даними місцевих ЗМІ, мова йде про депутата Вадима Олабіна.
Нагадаємо, у столиці Служба безпеки України викрила організоване угруповання, учасники якого вимагали кошти у двох столичних бізнесменів. Серед вимагачів – депутат Київської облради.