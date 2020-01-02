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В Николаевской области депутат областного совета угрожал оружием полицейским

В Николаевской области депутат областного совета угрожал оружием полицейским

Киев  •  УНН

 • 8476 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Николаевской области депутат областного совета нарушил правила дорожного движения, после чего его остановили патрульные. Он начал угрожать полицейским пистолетом. Сейчас ему объявили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Так, 24 декабря около 1:25 автомобиль Toyota остановил экипаж патрульных полицейских в Березанском районе. Водитель нарушил Правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу.
Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие, аргументируя тем, что он уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, руководитель резко начал движение, пытаясь скрыться.

"Полицейские бросились догонять водителя, опередили его автомобиль и заблокировали. Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу", - сказано в сообщении.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КоАП.

За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

"Сегодня, 2 января, за подписью и. о. прокурора Николаевской области депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения", - добавляется в сообщении.

По неподтвержденной информации, по данным местных СМИ, речь идет о депутате Вадиме Олабине.

Напомним, в столице Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, участники которой требовали средства с двух столичных бизнесменов. Среди вымогателей - депутат Киевского облсовета.

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