На Львівщині запровадили резервні тепловози через знеструмлення
Київ • УНН
Укрзалізниця ввела резервні тепловози на Львівщині через тимчасові проблеми з електропостачанням. Відновлено рух семи поїздів, які продовжують забезпечувати безперебійне транспортне сполучення в усіх регіонах.
На Львівщині через тимчасові знеструмлення запроваджено резервні тепловози для забезпечення безперебійного руху поїздів. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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Через кілька тимчасових знеструмлень на Львівщині виникли проблеми з електропостачанням. Проте для забезпечення безперебійного транспортного сполучення були вжиті необхідні заходи.
Виведено резервні тепловози які забезпечують відправлення поїздів з мінімальними затримками.
Відновлено рух наступних поїздів
- № 59 Київ-Чоп
- № 91 Київ-Львів
- № 25/135 Одеса-Ясіня Чернівці
- № 11 Одеса-Львів
- № 149 Полтава-Чернівці
- № 746 Львів-Київ
- № 368 Ужгород-Ковель
Поїзди продовжують рух в усіх регіонах забезпечуючи безперебійне транспортне сполучення.
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