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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине ввели резервные тепловозы из-за обесточивания

На Львовщине ввели резервные тепловозы из-за обесточивания

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 04:05  •  1842 просмотра

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Укрзализныця ввела резервные тепловозы на Львовщине из-за временных проблем с электроснабжением. Восстановлено движение семи поездов, которые продолжают обеспечивать бесперебойное транспортное сообщение во всех регионах.

На Львовщине из-за временных обесточивания введены резервные тепловозы для обеспечения бесперебойного движения поездов. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Из-за нескольких временных обесточиваний на Львовщине возникли проблемы с электроснабжением. Однако для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения были приняты необходимые меры.

Выведены резервные тепловозы которые обеспечивают отправление поездов с минимальными задержками.

 Восстановлено движение следующих поездов

- № 59 Киев-Чоп

- № 91 Киев-Львов

- № 25/135 Одесса-Ясиня Черновцы

- № 11 Одесса-Львов

- № 149 Полтава-Черновцы

- № 746 Львов-Киев

- № 368 Ужгород-Ковель

Поезда продолжают движение во всех регионах обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение.

У Львові внаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед них 10-річний хлопчик4 сентября 2024, 03:52 • 8248 просмотров

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