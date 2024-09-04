На Львовщине ввели резервные тепловозы из-за обесточивания
Киев • УНН
Укрзализныця ввела резервные тепловозы на Львовщине из-за временных проблем с электроснабжением. Восстановлено движение семи поездов, которые продолжают обеспечивать бесперебойное транспортное сообщение во всех регионах.
На Львовщине из-за временных обесточивания введены резервные тепловозы для обеспечения бесперебойного движения поездов. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Из-за нескольких временных обесточиваний на Львовщине возникли проблемы с электроснабжением. Однако для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения были приняты необходимые меры.
Выведены резервные тепловозы которые обеспечивают отправление поездов с минимальными задержками.
Восстановлено движение следующих поездов
- № 59 Киев-Чоп
- № 91 Киев-Львов
- № 25/135 Одесса-Ясиня Черновцы
- № 11 Одесса-Львов
- № 149 Полтава-Черновцы
- № 746 Львов-Киев
- № 368 Ужгород-Ковель
Поезда продолжают движение во всех регионах обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение.
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