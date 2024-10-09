На Львівщині у будинку виявили тіла двох чоловіків: підозрюють, що один загинув через вибух гранати
Київ • УНН
У Львівській області поліція розслідує смерть двох чоловіків. Один загинув від вибуху гранати, інший помер природною смертю після кількаденного вживання алкоголю.
У Львівській області у недобудованому будинку виявили тіла двох чоловіків, один, попередньо, загинув від вибуху гранати, інший помер природною смертю, після кількаденного вживання алкоголю, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Поліцейські розслідують обставини смерті двох чоловіків у Самбірському районі Львівської області. Попередньо встановлено, що 40-річний житель села загинув внаслідок вибуху гранати, а його 38-річний односельчанин - помер природною смертю. Чоловіки кілька днів поспіль розпивали спиртне
Як встановили у поліції, 8 жовтня близько 13:00 у недобудованому будинку, розташованому в одному з сіл Самбірського району, стався вибух.
"В одній з кімнат будинку правоохоронці виявили тіло власника – 40-річного місцевого жителя, без ознак життя. Встановлено, що смертельні травми він отримав внаслідок вибуху гранати, яку сам і підірвав", - ідеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", а також за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють походження боєприпаса.
"Окрім того, в іншій кімнаті будинку правоохоронці виявили тіло 38-річного односельчанина загиблого - без ознак життя та без ознак насильницької смерті. Встановлено, що він разом з власником недобудови кілька днів поспіль розпивали спиртне", - вказано у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть".
Проводяться розслідування, призначені експертизи.
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