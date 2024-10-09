На Львовщине в доме обнаружили тела двух мужчин: подозревают, что один погиб из-за взрыва гранаты
Киев • УНН
Во Львовской области полиция расследует смерть двух мужчин. Один погиб от взрыва гранаты, другой умер естественной смертью после многодневного употребления алкоголя.
Во Львовской области в недостроенном доме обнаружили тела двух мужчин, один, предварительно, погиб от взрыва гранаты, другой умер естественной смертью, после многодневного употребления алкоголя, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Полицейские расследуют обстоятельства смерти двух мужчин в Самборском районе Львовской области. Предварительно установлено, что 40-летний житель села погиб в результате взрыва гранаты, а его 38-летний односельчанин - умер естественной смертью. Мужчины несколько дней подряд распивали спиртное
Как установили в полиции, 8 октября около 13:00 в недостроенном доме, расположенном в одном из сел Самборского района, произошел взрыв.
«В одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело владельца - 40-летнего местного жителя, без признаков жизни. Установлено, что смертельные травмы он получил в результате взрыва гранаты, которую сам и взорвал», - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», а также по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.
«Кроме того, в другой комнате дома правоохранители обнаружили тело 38-летнего односельчанина погибшего - без признаков жизни и без признаков насильственной смерти. Установлено, что он вместе с владельцем недостроя несколько дней подряд распивали спиртное», - указано в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
Проводятся расследования, назначены экспертизы.
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