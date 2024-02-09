На Львівщині посадовець привласнив мільйон, призначений для ВПО
Київ • УНН
Керівнику підприємства у Львівській області висунуто обвинувачення у розтраті майже 1 млн грн бюджетних коштів, призначених для внутрішньо переміщених осіб.
На Львівщині направили до суду обвинувальний акт щодо керівника товариства. Йому інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН.
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За інформацією, директор товариства розтратив майже 1 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.
Йдеться про грошову допомогу для ВПО в умовах воєнного стану від Міністерства соціальної політики. Вона надійшла суб’єкту господарюванню, згідно з поданими пропозиціями в рамках державної програми в загальному розмірі майже 9 млн грн.
Надалі обвинувачений безпідставно перерахував частину коштів – майже 1 млн грн фізичній особі. Внаслідок таких дій державі завдано матеріальних збитків на цю суму.
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