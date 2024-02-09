На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ

На Львовщине направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества. Ему инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, сообщили в областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По информации, директор общества растратил почти 1 млн грн бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о денежной помощи для ВПЛ в условиях военного положения от Министерства социальной политики. Она поступила субъекту хозяйствования, согласно поданным предложениям в рамках государственной программы в общем размере почти 9 млн грн.

В дальнейшем обвиняемый безосновательно перечислил часть средств - почти 1 млн грн физическому лицу. В результате таких действий государству нанесен материальный ущерб на эту сумму.

Сроки для проверки получателей пенсий среди ВПЛ планируют продлить до 1 апреля 2024 года