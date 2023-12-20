Сроки для проверки получателей пенсий среди ВПЛ планируют продлить до 1 апреля 2024 года

На рассмотрение Кабмина в ближайшее время внесут вопрос продления срока прохождения идентификации получателей пенсий в Ощадбанке на 3 месяца - до 1 апреля 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Проект постановления Кабмина о продлении срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца уже разработан. В ближайшее время этот проект должен быть вынесен на рассмотрение правительства - говорится в сообщении Минреинтеграции.

В частности, предлагается продлить срок осуществления физической проверки пенсионеров в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Как отмечается, на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество пенсионеров-ВПЛ с вопросами относительно сроков прохождения идентификации в Ощадбанке.

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