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На Львівщині зафіксували вже 82 випадки COVID-19

На Львівщині зафіксували вже 82 випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Львівській області вже зафіксовано 82 випадки COVID-19, з них 3 - летальні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 111 осіб. У 82 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 3 особи померли. Десять осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 3 пацієнтів одужали", - йдеться у повідомленні.

Також у період з 22:30 9 квітня по 8:30 10 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 37 осіб.

"Пацієнти з міста Львів, Самбір, Пустомитівського, Городоцького районів", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб.

"На самоізоляції знаходяться 428 осіб. За увесь час виписано - 130 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості. У 14- ти пацієнтів стан важкий. 2 пацієнта на апараті ШВЛ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові помер чоловік із підозрою на коронавірус.

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