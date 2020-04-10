Во Львовской области зафиксировали уже 82 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во Львовской области уже зафиксировано 82 случая COVID-19, из них 3 - летальные. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 111 человек. У 82 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 3 человека умерли. Десять человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
Также в период с 22:30 9 апреля по 8:30 10 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 37 человек.
"Пациенты из города Львов, Самбор, Пустомытовского, Городокского районов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в настоящее время на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек.
"На самоизоляции находятся 428 человек. За все время выписано - 130 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 14-ти пациентов состояние тяжелое. 2 пациента на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове умер мужчина с подозрением на коронавирус.