На Львівщині за ніч з'явилося ще двоє людей з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині за минулу ніч з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 звернулися ще двоє людей. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 22:30 26 березня по 8:00 27 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб. Пацієнти з міст Борислава та Мостиська", - цитують в ОДА Тімко.
Як вказано, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 55 осіб. На самоізоляції - 58 осіб. За увесь час виписано - 38 пацієнтів.
Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до тяжкого, додали в ОДА.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 151 людина. За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 36 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб. У трьох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - підсумували в ОДА.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на вечір 26 березня в Україні було зафіксовано 196 випадків COVID-19.