На Львівщині за ніч з'явилося ще двоє людей з підозрою на коронавірус

КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині за минулу ніч з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 звернулися ще двоє людей. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.