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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
Во Львовской области за ночь появилось еще два человека с подозрением на коронавирус

Во Львовской области за ночь появилось еще два человека с подозрением на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во Львовской области за прошедшую ночь с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 обратились еще два человека. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В период с 22:30 26 марта по 8:00 27 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человек. Пациенты из городов Борислава и Мостиска", - цитируют в ОГА Тимко.

Как указано, сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 55 человек. На самоизоляции - 58 человек. За все время выписано - 38 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому, добавили в ОГА.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратился 151 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 36 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 115 человек. У трех пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - подытожили в ОГА.

Напомним, по данным Минздрава, на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев COVID-19.

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