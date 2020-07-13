На Львівщині за добу 104 нових інфікованих коронавірусом

“За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 548 ПЛР-тестів, з них 104 — позитивні. Серед них львів’ян — 51”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 7107 осіб, 186 людей померло. 1113 пацієнтів одужало.

“Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6607 осіб, госпіталізовані — 1216, на амбулаторному лікуванні — 5391 особа, виписані — 1040 осіб. Зараз у лікарні перебуває 176 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апараті ШВЛ — 3 особи”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 64 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні — 61 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 74 пацієнти.

Нагадаємо, на Херсонщині дві доби поспіль немає нових хворих на COVID-19.