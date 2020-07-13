Во Львовской области за сутки 104 новых инфицированных коронавируса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 49577 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103090 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108030 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135687 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111361 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132561 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102298 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104497 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102081 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Львовской области за сутки 104 новых инфицированных коронавируса

Во Львовской области за сутки 104 новых инфицированных коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11645 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 7107 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 104. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 548 ПЦР-тестов, из них 104 - положительные. Среди них львовян - 51", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 7107 человек, 186 человек умерли. 1113 пациентов выздоровели.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6607 человек, госпитализированы - 1216, на амбулаторном лечении - 5391 человек, выписаны - 1040 человек. Сейчас в больнице находится 176 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппарате ИВЛ - 3 человека", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 64 пациента, в 1-й городской клинической больнице - 61 пациент, в больнице скорой медицинской помощи - 74 пациента.

Напомним, в Херсонской области двое суток подряд нет новых больных COVID-19.

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