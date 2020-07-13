Во Львовской области за сутки 104 новых инфицированных коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 7107 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 104. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 548 ПЦР-тестов, из них 104 - положительные. Среди них львовян - 51", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 7107 человек, 186 человек умерли. 1113 пациентов выздоровели.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6607 человек, госпитализированы - 1216, на амбулаторном лечении - 5391 человек, выписаны - 1040 человек. Сейчас в больнице находится 176 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппарате ИВЛ - 3 человека", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 64 пациента, в 1-й городской клинической больнице - 61 пациент, в больнице скорой медицинской помощи - 74 пациента.
Напомним, в Херсонской области двое суток подряд нет новых больных COVID-19.