На Львівщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 46 осіб

Як пише видання, у Львівській області знаходиться в стаціонарах 947 хворих. 176 - у Львівській обласній інфекційній лікарні, 159 - в Центрі легеневого здоров'я, 64 - у 8 МКЛ, 61 - у 1 МКЛ, 140 - у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи, 57 - у Стрийській міській лікарні, 61 - у Кам'янка-Бузькій лікарні, 52 - в Стебницькій міській лікарні, 21 - у Сокальській ЦРЛ, 31 - у Рудківській лікарні, 45 - у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи, 74 - у ЛШМД, 6 - у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ".

73 людини перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 21 - на ШВЛ. Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 104 мешканців Львівщини. За увесь час COVID-19 підтверджено у 7107 осіб. Померло 186 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 1113 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині за добу 104 нових інфікованих коронавірусом.