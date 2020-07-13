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19 березня, 18:42 • 104567 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151143 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125357 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139486 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142716 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127910 перегляди

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19 березня, 06:32 • 181239 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126049 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125600 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124405 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 46 осіб

На Львівщині з підозрою на коронавірус госпіталізували 46 осіб

Київ • УНН

 • 13629 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У Львівській області за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 46 осіб. Скеровано на самоізоляцію 74 особи, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, у Львівській області знаходиться в стаціонарах 947 хворих. 176 - у Львівській обласній інфекційній лікарні, 159 - в Центрі легеневого здоров'я, 64 - у 8 МКЛ, 61 - у 1 МКЛ, 140 - у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи, 57 - у Стрийській міській лікарні, 61 - у Кам'янка-Бузькій лікарні, 52 - в Стебницькій міській лікарні, 21 - у Сокальській ЦРЛ, 31 - у Рудківській лікарні, 45 - у Новояворівській МЛ імені Юрія Липи, 74 - у ЛШМД, 6 - у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ".

73 людини перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 21 - на ШВЛ. Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 104 мешканців Львівщини. За увесь час COVID-19 підтверджено у 7107 осіб. Померло 186 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 1113 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині за добу 104 нових інфікованих коронавірусом.

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