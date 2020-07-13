Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 46 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Львовской области за минувшие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 46 человек. Направлено на самоизоляцию 74 человека, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, во Львовской области находится в стационарах 947 больных. 176 - в областной инфекционной больнице, 159 - в Центре легочного здоровья, 64 - в 8 ГКБ, 61 - в 1 ГКБ, 140 - во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, 57 - в Стрыйской городской больнице, 61 - в Каменка-Бугской больнице, 52 - в Стебницкой городской больнице, 21 - в Сокальской ЦРБ, 31 - в Рудкивской больнице, 45 - в Новояворовской ГБ имени Юрия Липы, 74 - в БСМП, 6 - в областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ".
73 человека находится на лечении в отделении реанимации. 21 - на ИВЛ. Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 104 жителей Львовской области. За все время COVID-19 подтверждено у 7107 человек. Умерло 186 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1113 человек.
Напомним, во Львовской области за сутки 104 новых инфицированных коронавирусом.