Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 46 человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 49379 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103080 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108020 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135671 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111356 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132552 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102297 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104495 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102081 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 46 человек

Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 46 человек

Киев  •  УНН

 • 13610 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во Львовской области за минувшие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 46 человек. Направлено на самоизоляцию 74 человека, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, во Львовской области находится в стационарах 947 больных. 176 - в областной инфекционной больнице, 159 - в Центре легочного здоровья, 64 - в 8 ГКБ, 61 - в 1 ГКБ, 140 - во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, 57 - в Стрыйской городской больнице, 61 - в Каменка-Бугской больнице, 52 - в Стебницкой городской больнице, 21 - в Сокальской ЦРБ, 31 - в Рудкивской больнице, 45 - в Новояворовской ГБ имени Юрия Липы, 74 - в БСМП, 6 - в областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ".

73 человека находится на лечении в отделении реанимации. 21 - на ИВЛ. Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 104 жителей Львовской области. За все время COVID-19 подтверждено у 7107 человек. Умерло 186 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1113 человек.

Напомним, во Львовской области за сутки 104 новых инфицированных коронавирусом.

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