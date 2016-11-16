На Львівщині виявили незаконне вилучення 2 га землі заказника "Моршинський"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокуратура виявила незаконне вилучення понад 2 га землі з ландшафтного заказника місцевого значення “Моршинський”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Встановлено, що посадовці Управління Держгеокадастру у Львівській області, зловживаючи службовим становищем, незаконно вилучили з користування ландшафтного заказника місцевого значення “Моршинський” земельні ділянки загальною площею 2,11 га, з наявними там лісовими насадженнями. У подальшому вилучену землю посадовці вказаного управління Держгеокадастру планували передати у власність іншим особам.
Зазначимо, що вартість земельних ділянок становить понад 1,7 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.